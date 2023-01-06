ВСУ отразили наступление россиян в районе 13 населенных пунктов Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Украинские военные отразили наступление российских войск в районе 13 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на утреннее возведение Генштаба ВСУ.
Детали
Начались 317 сутки русского широкомасштабного вторжения.
За прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по гражданской инфраструктуре.
Основные усилия противник сосредотачивается на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, успеха не имеет.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площадка Луганской области и Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.
Напомним
Российские оккупанты обороняются на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.