ВСУ отразили наступление россиян в районе 13 населенных пунктов Донбасса

Детали

Начались 317 сутки русского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по гражданской инфраструктуре.

Основные усилия противник сосредотачивается на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, успеха не имеет.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площадка Луганской области и Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Напомним

Российские оккупанты обороняются на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.