Окупать нанесли артиллерийские ударили по акватории Очаковской общины Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об обстрелах на территории акватории Очаковской общины, передает УНН.
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"Николаевский район: вчера, 5 января, в 08:53 и 22:58 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", — написал Ким.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В ночь на 6 января под вражеским огнем еще раз оказался Никопольский район. Там оккупанты обстреляли две общины.