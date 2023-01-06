Окупать нанесли артиллерийские ударили по акватории Очаковской общины Николаевской области

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"Николаевский район: вчера, 5 января, в 08:53 и 22:58 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", — написал Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

В ночь на 6 января под вражеским огнем еще раз оказался Никопольский район. Там оккупанты обстреляли две общины.