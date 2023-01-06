От рук оккупантов в Донецкой области погиб мирный житель, еще 3 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне за прошедшие сутки убили одного мирного жителя в области, еще трое получили ранения в результате обстрелов, передает УНН.
Цитата
"За 5 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Бахмуте. Еще 3 человека в области получили ранения", — написал Кириленко.
Как отметил председатель ОВА, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновасе.
Напомним
В ночь на 6 января оккупационная армия обстреляла акваторию Очаковской общины в НИколаевской области. Также под вражеским огнем еще раз оказался Никопольский район. Там оккупанты обстреляли две общины.