От рук оккупантов в Донецкой области погиб мирный житель, еще 3 получили ранения

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"За 5 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Бахмуте. Еще 3 человека в области получили ранения", — написал Кириленко.

Как отметил председатель ОВА, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновасе.

Напомним

В ночь на 6 января оккупационная армия обстреляла акваторию Очаковской общины в НИколаевской области. Также под вражеским огнем еще раз оказался Никопольский район. Там оккупанты обстреляли две общины.