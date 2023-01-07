Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 7 ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. За 6 января оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 7 человек в области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 6 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Красной Горе. Еще 7 человек в области получили ранения", - подчеркнул он.
Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 5 января россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 3 человека в области получили ранения.