Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 7 ранили

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"За 6 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Красной Горе. Еще 7 человек в области получили ранения", - подчеркнул он.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 5 января россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 3 человека в области получили ранения.