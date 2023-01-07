Ночью россияне обстреляли Курахово и Бахмут: Кириленко показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Российские оккупанты этой ночью продолжали стрелять в центре и на севере Донецкой области. В Бахмутской громаде рашисты убили двух человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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«Этой ночью россияне продолжали стрелять в центре и на севере области», - написал Кириленко в Telegram.
Детали
По его словам, ситуация на утро 7 января следующая:
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- на Донецком направлении больше всего пострадало Курахово - 1 человек ранен, повреждены 2 жилые многоэтажки и здание больницы. Также на территории громады под огнем оказалось Островское. Зафиксированы периодические обстрелы Марьинки - без жертв.
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- на Горловском направлении россияне убили 2 гражданских в Бахмутской громаде: в Бахмуте и Красной Горе. В городе ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов. Еще 1 человек получил ранения в Предтечино Константиновской громады.
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Дополнение
За 6 января оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 7 человек в области получили ранения.