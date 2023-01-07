Ночью россияне обстреляли Курахово и Бахмут: Кириленко показал последствия

Цитата

«Этой ночью россияне продолжали стрелять в центре и на севере области», - написал Кириленко в Telegram.

Детали

По его словам, ситуация на утро 7 января следующая:



на Донецком направлении больше всего пострадало Курахово - 1 человек ранен, повреждены 2 жилые многоэтажки и здание больницы. Также на территории громады под огнем оказалось Островское. Зафиксированы периодические обстрелы Марьинки - без жертв.

направлении больше всего пострадало Курахово - 1 человек ранен, повреждены 2 жилые многоэтажки и здание больницы. Также на территории громады под огнем оказалось Островское. Зафиксированы периодические обстрелы Марьинки - без жертв.

на Горловском направлении россияне убили 2 гражданских в Бахмутской громаде: в Бахмуте и Красной Горе. В городе ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов. Еще 1 человек получил ранения в Предтечино Константиновской громады.

направлении россияне убили 2 гражданских в Бахмутской громаде: в Бахмуте и Красной Горе. В городе ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов. Еще 1 человек получил ранения в Предтечино Константиновской громады.

Дополнение

За 6 января оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 7 человек в области получили ранения.