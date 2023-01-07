Оккупанты осуществили семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке

Детали

В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив.

В Константиновке удар пришелся на промышленную зону. По предварительной информации, погибших и пострадавших во время обстрелов нет.

Кроме того, несколькими часами ранее под вражеским огнем оказались Курахово и пгт Кураховка - повреждены частные дома и сети, которые обеспечивают Кураховскую громаду теплом.

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"Враг не прекращает терроризировать прежде всего гражданское население, нанося удары по важным объектам инфраструктуры. Делает это ежедневно и целенаправленно. Преступления россиян на нашей украинской земле подробно фиксируем. Ответ получат все, причастные к преступлениям", - подчеркнул Кириленко.

Напомним

Россияне обстреляли Курахово и Бахмут: Кириленко показал последствия.