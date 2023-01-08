В ЗСУ спростували заяву рф про нібито ураження великих скупчень особового складу в Краматорську

Цитата

"Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як так і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це — інформаційна операція міністерства оборони рф у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає", — сказав Череватий.

Доповнення

Сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська вночі 8 січня.

В міноборони рф підтвердили терористичну атаку по Краматорську, цинічно заявивши про “операцію помсти за Макіївку”. росія заявила, що "знайшла" в будівлях гуртожитків училищ №28 понад 700 військових і в гуртожитку №47 — понад 600. “У результаті удару нібито загинули понад 600 українських військових”.