У росії визнали удар по Краматорську, цинічно заявивши про “операцію відплати за Макіївку”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Міністерство оборони росії визнало терористичний удар по Краматорську, цинічно заявивши про “операцію відплати за Макіївку”. Про це УНН пише з посиланням на міноборони рф.
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“У відповідь на “злочинний удар київського режиму” у перші хвилини січня по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка (“днр”) реалізовано операцію відплати. Протягом доби було розкрито пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців у Краматорську. У гуртожитку №28 перебували понад 700 військових і в гуртожитку №47 - понад 600. У результаті масованого ракетного удару по даних пунктах тимчасової дислокації підрозділів українських військ знищено понад 600 військових”, – заявили у відомстві.
Додамо
Сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська вночі 8 січня.
У Генеральному Штабі ЗСУ підтвердили удар по військовій базі російських окупантів у тимчасово-окупованій Макіївці Донецької області.