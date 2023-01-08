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У росії визнали удар по Краматорську, цинічно заявивши про “операцію відплати за Макіївку”

Київ • УНН

 • 646570 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Міністерство оборони росії визнало терористичний удар по Краматорську, цинічно заявивши про “операцію відплати за Макіївку”. Про це УНН пише з посиланням на міноборони рф.

У росії визнали удар по Краматорську, цинічно заявивши про “операцію відплати за Макіївку”

Цитата

“У відповідь на “злочинний удар київського режиму” у перші хвилини січня по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка (“днр”) реалізовано операцію відплати. Протягом доби було розкрито пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців у Краматорську. У гуртожитку №28 перебували понад 700 військових і в гуртожитку №47 - понад 600. У результаті масованого ракетного удару по даних пунктах тимчасової дислокації підрозділів українських військ знищено понад 600 військових”, – заявили у відомстві.

Додамо

Сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська вночі 8 січня.

У Генеральному Штабі ЗСУ підтвердили удар по військовій базі російських окупантів у тимчасово-окупованій Макіївці Донецької області.

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