В россии признали удар по Краматорску, цинично заявив об “операции возмездия за Макеевку”
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Министерство обороны россии признало террористический удар по Краматорску, цинично заявив об “операции возмездия за Макеевку”. Об этом УНН пишет со ссылкой на минобороны рф.
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“В ответ на “преступный удар киевского режима” в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка (“днр”) реализована операция возмездия. В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 - более 600. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных”, – заявили в ведомстве.
Добавим
Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке осуществили российские оккупационные войска ночью 8 января.
В Генеральном Штабе ВСУ подтвердили удар по военной базе российских оккупантов во временно-оккупированной Макеевке Донецкой области.