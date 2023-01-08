В россии признали удар по Краматорску, цинично заявив об “операции возмездия за Макеевку”

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“В ответ на “преступный удар киевского режима” в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка (“днр”) реализована операция возмездия. В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 - более 600. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных”, – заявили в ведомстве.

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Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке осуществили российские оккупационные войска ночью 8 января.



В Генеральном Штабе ВСУ подтвердили удар по военной базе российских оккупантов во временно-оккупированной Макеевке Донецкой области.



