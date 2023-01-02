В Генштабе подтвердили удар по военной базе рашистов в Макеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Генеральном Штабе ВСУ подтвердили удар по военной базе российских оккупантов во временно-оккупированной Макеевке Донецкой области, передает УНН.
Цитата
“31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются”, – говорится в вечерней сводке Генштаба.
Напомним
Стратком ВСУ сообщил, что в Макеевке Донецкой области уничтожены около 400 российских захватчиков, еще около 300 – ранены.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с последствиями удара по базе российских оккупантов в Макеевке Донецкой области. Он добавил, что сейчас российские "военные корреспонденты" пытаются убедить россиян, что потери рашистов минимальны.
Министерство обороны россии признало гибель 63 российских военнослужащих в результате удара по военной базе в Макеевке