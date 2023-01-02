В Генштабе подтвердили удар по военной базе рашистов в Макеевке

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“31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются”, – говорится в вечерней сводке Генштаба.

Напомним

Стратком ВСУ сообщил, что в Макеевке Донецкой области уничтожены около 400 российских захватчиков, еще около 300 – ранены.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с последствиями удара по базе российских оккупантов в Макеевке Донецкой области. Он добавил, что сейчас российские "военные корреспонденты" пытаются убедить россиян, что потери рашистов минимальны.

Министерство обороны россии признало гибель 63 российских военнослужащих в результате удара по военной базе в Макеевке