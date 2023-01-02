У міноборони рф визнали загибель 63 російських військовослужбовців в окупованій Макіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. міністерство оборони росії визнало загибель 63 російських військовослужбовців внаслідок удару по військовій базі. Як пише УНН з посиланням на росЗМІ, там заявили, що удару було завдано шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню «HIMARS».
Цитата
“Київським режимом завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню «HIMARS» виробництва США за пунктом тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у районі населеного пункту Макіївка”, – цитують росЗМІ міноборони рф.
Там додали, що російськими ППО два реактивні снаряди «HIMARS» були збиті. Внаслідок враження чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російські військовослужбовці.
Нагадаємо
Стратком ЗСУ повідомив, що у Макіївці Донецької області знищено близько 400 російських загарбників, ще близько 300 – поранено.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео із наслідками удару по базі російських окупантів у Макіївці Донецької області. Він додав, що зараз російські "військові кореспонденти" намагаються переконати росіян, що втрати рашистів є мінімальними.