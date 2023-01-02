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В минобороны рф признали гибель 63 российских военнослужащих в оккупированной Макеевке

Киев • УНН

 • 922120 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. министерство обороны рф признало гибель 63 российских военнослужащих в результате удара по военной базе. Как пишет УНН со ссылкой на росСМИ, там заявили, что удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS».

Цитата

“Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка”, – цитируют росСМИ минобороны рф.

Там добавили, что российскими ПВО два реактивных снаряда «HIMARS» были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих.

Напомним

Стратком ВСУ сообщил, что в Макеевке Донецкой области уничтожены около 400 российских захватчиков, еще около 300 – ранены.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с последствиями удара по базе российских оккупантов в Макеевке Донецкой области. Он добавил, что сейчас российские "военные корреспонденты" пытаются убедить россиян, что потери рашистов минимальны.

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