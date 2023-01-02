Российские "военкоры" пытаются убедить в минимуме потерь на базе в Макеевке: Андрющенко показал видео

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"За ночь российские "военкоры" прошли от стадии отрицания до стадии принятия. Теперь массово пытаются убедить себя и россиян, что потерь нет (зачеркнуто) убитых оккупантов минимально. Учитывая полное разрушение здания, можно точно сказать, там мертвых... столько, сколько было. А в казарме мобилизованных их точно не было мало. Без вариантов", - написал Андрющенко.

Напомним

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что во временно оккупированной Макеевке было уничтожено около 400 российских захватчиков, еще около 300 – ранены. Удар нанесли по скоплению мобилизованных.