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Российские "военкоры" пытаются убедить в минимуме потерь на базе в Макеевке: Андрющенко показал видео

Киев • УНН

 • 1667886 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с последствиями удара по базе российских оккупантов в Макеевке Донецкой области. Он добавил, что сейчас российские "военные корреспонденты" пытаются убедить россиян, что потери рашистов минимальны, передает УНН.

Цитата

"За ночь российские "военкоры" прошли от стадии отрицания до стадии принятия. Теперь массово пытаются убедить себя и россиян, что потерь нет (зачеркнуто) убитых оккупантов минимально. Учитывая полное разрушение здания, можно точно сказать, там мертвых... столько, сколько было. А в казарме мобилизованных их точно не было мало. Без вариантов", - написал Андрющенко.

Напомним

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что во временно оккупированной Макеевке было уничтожено около 400 российских захватчиков, еще около 300 – ранены. Удар нанесли по скоплению мобилизованных.

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