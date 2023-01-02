Російські "воєнкори" намагаються переконати у мінімумі втрат на базі в Макіївці: Андрющенко показав відео

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"За ніч російські "воєнкори" пройшли від стадії заперечення до стадії прийняття. Тепер масово намагаються переконати себе та росіян, що втрат нема (закреслено) вбитих окупантів мінімально. З огляду на повне руйнування будівлі, можна точно сказати, там мертвих... стільки, скільки було. А в казармі мобілізованих їх мало не було точно. Без варіантів", - написав Андрющенко.

Нагадаємо

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що в тимчасово окупованій Макіївці було знищено близько 400 російських загарбників, ще близько 300 - поранено. Удар завдали по скупченню мобілізованих.