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Російські "воєнкори" намагаються переконати у мінімумі втрат на базі в Макіївці: Андрющенко показав відео

Російські "воєнкори" намагаються переконати у мінімумі втрат на базі в Макіївці: Андрющенко показав відео

Київ • УНН

 • 1667887 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео з наслідками удару по базі російських окупантів у Макіївці Донецької області. Він додав, що зараз російські "воєнні кореспонденти" намагаються переконати росіян, що втрати рашистів мінімальні, передає УНН.

Цитата

"За ніч російські "воєнкори" пройшли від стадії заперечення до стадії прийняття. Тепер масово намагаються переконати себе та росіян, що втрат нема (закреслено) вбитих окупантів мінімально. З огляду на повне руйнування будівлі, можна точно сказати, там мертвих... стільки, скільки було. А в казармі мобілізованих їх мало не було точно. Без варіантів", - написав Андрющенко.

Нагадаємо

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що в тимчасово окупованій Макіївці було знищено близько 400 російських загарбників, ще близько 300 - поранено. Удар завдали по скупченню мобілізованих.

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