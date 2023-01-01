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У Макіївці знищена база з російськими окупантами

У Макіївці знищена база з російськими окупантами

Київ • УНН

 • 1321943 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. В Донецькій області знищено близько 400 російських загарбників, ще близько 300 - поранено. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України інформує, що удару було завдано по скупченню мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці, передає УНН.

Цитата

“Привіт і вітання ваті і ЧМОбікам, яких навезли до окупованої Макіївки і напхали в будівлю ПТУ-19. В результаті „необережного поводження з нагрівальними приладами“, нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів свинособак. Ще близько 300 отримали поранення різного ступеню важкості. Цікаво, що все це відбулось в новорічну ніч”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Українські військові успішно ліквідували російського снайпера, який воював проти України.

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