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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 2 января. УНН. В Донецкой области уничтожены около 400 российских захватчиков, еще около 300 – ранены. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины информирует, что удар был нанесен по скоплению мобилизованных во временно оккупированной Макеевке, передает УНН.

Цитата

“Привет и приветствие вате и ЧМОбикам, которых навезли в оккупированную Макеевку и напихали в здание ПТУ-19. В результате „неосторожного обращения с нагревательными приборами“, пренебрежением мер безопасности, курением в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов свинособак. Еще около 300 получили ранения разной степени тяжести. Интересно, что все это произошло в новогоднюю ночь”, — говорится в сообщении.

Напомним 

Украинские военные успешно ликвидировали российского снайпера, воевавшего против Украины.

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