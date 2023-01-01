В Макеевке уничтожена база с российскими оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Донецкой области уничтожены около 400 российских захватчиков, еще около 300 – ранены. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины информирует, что удар был нанесен по скоплению мобилизованных во временно оккупированной Макеевке, передает УНН.
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“Привет и приветствие вате и ЧМОбикам, которых навезли в оккупированную Макеевку и напихали в здание ПТУ-19. В результате „неосторожного обращения с нагревательными приборами“, пренебрежением мер безопасности, курением в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов свинособак. Еще около 300 получили ранения разной степени тяжести. Интересно, что все это произошло в новогоднюю ночь”, — говорится в сообщении.
Напомним
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