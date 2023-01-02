У Генштабі підтвердили удар по військовій базі рашистів у Макіївці

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“31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються”, – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Нагадаємо

Стратком ЗСУ повідомив, що у Макіївці Донецької області знищено близько 400 російських загарбників, ще близько 300 – поранено.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео із наслідками удару по базі російських окупантів у Макіївці Донецької області. Він додав, що зараз російські "військові кореспонденти" намагаються переконати росіян, що втрати рашистів є мінімальними.

Міністерство оборони росії визнало загибель 63 російських військовослужбовців внаслідок удару по військовій базі в Макіївці