В ВСУ опровергли заявление рф о якобы поражении больших скоплений личного состава в Краматорске

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"Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это — информационная операция министерства обороны рф в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", — сказал Череватый.

Дополнение

Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке осуществили российские оккупационные войска ночью 8 января.

В минобороны рф подтвердили террористическую атаку по Краматорску, цинично заявив о “операции мести за Макеевку”. россия заявила, что "нашла" в зданиях общежитий училищ №28 более 700 военных и в общежитии №47 — более 600. “В результате удара якобы погибли более 600 украинских военных”.