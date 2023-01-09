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Західні ЗМІ спростували заяви рф про сотні загиблих військових у Краматорську

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Свідчень, що внаслідок російського удару по Краматорську нібито загинули понад 600 українських військових, як заявляють у кремлі, немає. Про це повідомляють західні медіа, які працюють у тому районі, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Західні ЗМІ спростували заяви рф про сотні загиблих військових у Краматорську

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Reuters з посиланням на очевидців пише, що удар рф призвів до руйнувань, але не знищив будинки, й також "не було очевидних ознак жертв".

CNN повідомляє, що команда телеканалу "не помітила жодних ознак значних жертв у цьому районі. У Краматорську та його околицях, у тому числі в районі міського моргу, незвичайної активності немає".

У відповідь на запит CNN, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що це "нонсенс".

В коментарі для AP Череватий сказав, що російські удари по Краматорську завдали шкоди лише цивільній інфраструктурі, додавши: "Збройні сили України не постраждали".

Як пише агенція, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що пошкоджено дві школи та вісім житлових будинків.

Нагадаємо 

Сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська вночі 8 січня.

В міноборони рф підтвердили терористичну атаку по Краматорську, цинічно заявивши про “операцію помсти за Макіївку”. росія заявила, що "знайшла" в будівлях гуртожитків училищ №28 понад 700 військових і в гуртожитку №47 — понад 600. “У результаті удару нібито загинули понад 600 українських військових”.

Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Суспільному заявив, що заява міноборони рф щодо уражень великих скупчень особового складу українських військ не відповідає дійсності.

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