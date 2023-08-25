"Западное вооружение мощно отрабатывает и дает хороший результат": Игнат об усилении украинской ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что вооружение, предоставленное Украине международными партнерами, дает хороший результат и необходимо еще больше поставок современных средств ПВО для эффективного поражения противника, передает УНН.
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"Если мы сегодня посмотрим географию не самих расположений нашей ПВО, а оказания помощи из разных стран мира, то поверьте, будем удивлены. Действительно, нам таки мир помогает, но вопрос, что мало... Хочется больше и больше, современнее этого оружия, которое помогает нам эффективно уничтожать противника", - сказал Игнат.
Он добавил: "Как показала практика, западное вооружение настолько мощно отрабатывает, настолько хороший результат, что нам нужно как можно скорее делать ставку на качество, и больше современного вооружения поставлять в наши бригады, зенитно-ракетные полки, чтобы как можно быстрее мы переходили на современную технику".
Детали
По словам спикера, на сегодня Украина имеет широкий спектр вооружения от разных стран и производителей, которые работают вместе с советскими системами. Он отметил, что украинские Воздушные Силы должны использовать все вооружение, которое есть в наличии, поскольку враг "прокладывает новые маршруты и не удается поражать" цели.
"Территория Украины большая и средств не хватает. Самолет F-16 тоже стал бы частью противовоздушной обороны, который мог бы перехватывать эти цели в любой точке, стартуя с оперативных аэродромов по всей территории Украины.", - подытожил Игнат.
Напомним
Президент США Джо Байден и Президент Владимир Зеленский 25 августа обсудили обеспечение ускоренного разрешения другим странам на передачу своих истребителей F-16 Украине после завершения учения.