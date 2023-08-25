"Західне озброєння потужно відпрацьовує та дає гарний результат": Ігнат про посилення української ППО

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"Якщо ми сьогодні подивимося географію не самих розташувань нашої ППО, а надання допомоги з різних країн світу, то повірте, будемо здивовані. Дійсно, нам таки світ допомагає, але питання, що мало... Хочеться більше і більше, сучасніше цієї зброї, яка допомагає нам ефективно знищувати противника", - сказав Ігнат.

Він додав: "Як показала практика, західне озброєння настільки потужно відпрацьовує, настільки гарний результат, що нам потрібно якомога швидше робити ставку на якість, і більше сучасного озброєння поставляти в наші бригади, зенітно-ракетні полки, щоб якомога швидше ми переходили на сучасну техніку".

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За словами речника, на сьогодні Україна має широкий спектр озброєння від різних країн та виробників, які працюють разом із радянськими системами. Він зауважив, що українські Повітряні Сили мають використовувати все озброєння, що є в наявності, оскільки ворог "прокладає нові маршрути і не вдається вражати" цілі.

"Територія України велика і засобів не вистачає. Літак F-16 теж став би частиною протиповітряної оборони, який міг би перехоплювати ці цілі у будь-якій точці, стартуючи з оперативних аеродромів по всій території України.", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден і Президент Володимир Зеленський 25 серпня обговорили забезпечення прискореного дозволу іншим країнам на передачу своїх винищувачів F-16 Україні після завершення навчання.