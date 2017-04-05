Запад рискует потерять Украину, если оставит ее наедине с РФ - Р.Юкнявичене
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Запад рискует потерять Украину, если оставит ее наедине с Россией. Об этом на сегодняшнем заседании Межпарламентского совета Украина - НАТО заявила заместитель сопредседателя совета Раса Юкнявичене, передает корреспондент УНН.
“Западный мир рискует потерять Украину, если оставит ее наедине с Россией. Ситуация с безопасностью в Украине остается напряженной, и риск дальнейшей эскалации напряженности высок”, — заявила Р.Юкнявичене.
Также она отметила, что Украина является единственным партнером, который делал и делает свой вклад во все операции НАТО в силы реагирования НАТО.
“Только сейчас мы начинаем пересматривать наши подходы для того, чтобы полный потенциал этого сотрудничества использовать в полной мере”, — сказала она.
Она считает необходимым призвать западное сообщество помогать Украине политически, финансово, экономически и другими способами.
Р.Юкнявичене отметила, что недавно в двух комитетах литовского парламента было принято план по Украине, который также было поддержано Ассамблеей депутатов Украины, Польши и Литвы на прошлой неделе. Основная идея этого плана, по ее словам, заключается в том, что независимая и свободная Украина является “ключом к европейской безопасности”.
“Нас также беспокоят признаки расширения российской активности в Черноморском регионе”, — добавила она.
Как сообщал УНН, в НАТО осудили поддержку боевиков на Донбассе Россией.