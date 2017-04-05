Запад рискует потерять Украину, если оставит ее наедине с РФ - Р.Юкнявичене

“Западный мир рискует потерять Украину, если оставит ее наедине с Россией. Ситуация с безопасностью в Украине остается напряженной, и риск дальнейшей эскалации напряженности высок”, — заявила Р.Юкнявичене.

Также она отметила, что Украина является единственным партнером, который делал и делает свой вклад во все операции НАТО в силы реагирования НАТО.

“Только сейчас мы начинаем пересматривать наши подходы для того, чтобы полный потенциал этого сотрудничества использовать в полной мере”, — сказала она.

Она считает необходимым призвать западное сообщество помогать Украине политически, финансово, экономически и другими способами.

Р.Юкнявичене отметила, что недавно в двух комитетах литовского парламента было принято план по Украине, который также было поддержано Ассамблеей депутатов Украины, Польши и Литвы на прошлой неделе. Основная идея этого плана, по ее словам, заключается в том, что независимая и свободная Украина является “ключом к европейской безопасности”.

“Нас также беспокоят признаки расширения российской активности в Черноморском регионе”, — добавила она.

Как сообщал УНН, в НАТО осудили поддержку боевиков на Донбассе Россией.