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Захід ризикує втратити Україну, якщо залишитить її наодинці з РФ - Р.Юкнявічене

Захід ризикує втратити Україну, якщо залишитить її наодинці з РФ - Р.Юкнявічене

Київ • УНН

 • 12999 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Захід ризикує втратити Україну, якщо полишитить її наодинці з Росією. Про це на сьогоднішньому засіданні Міжпарламентської ради Україна - НАТО заявила заступник співголови ради Раса Юкнявічене, передає кореспондент УНН.

“Західний світ ризикує втратити Україну, якщо залишить її наодинці з Росією. Ситуація з безпекою в Україні залишається напруженою, і ризик подальшої ескалації напруження є високим”, — заявила Р.Юкнявічене.

Також вона зазначила, що Україна є єдиним партнером, який робив і робить свій внесок в усі операції НАТО і в сили реагування НАТО.

"Лише зараз ми починаємо переглядати наші підходи для того, щоб повний потенціал цієї співпраці використати повною мірою“, — сказала вона.

Вона вважає необхідним закликати західне співтовариство допомагати Україні політично, фінансово, економічно та в інші способи.

Р.Юкнявічене зазначила, що нещодавно у двох комітетах литовського парламенту було ухвалено план щодо України, який також було підтримано Асамблеєю депутатів України, Польщі і Литви минулого тижня. Основна ідея цього плану, за її словами, полягає в тому, що незалежна і вільна Україна є “ключем до європейської безпеки”.

“Нас також турбують ознаки розширення російської активності в Чорноморському регіоні”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, у НАТО засудили підтримку бойовиків на Донбасі Росією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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