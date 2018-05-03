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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закарпатье не имеет ни одной вакцины против укусов змей

Киев • УНН

 • 9547 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 мая. УНН. На сегодня в больницах в Закарпатье нет ни одной вакцины против укусов змей. Эту информацию УНН подтвердили в Закарпатском областном центре здоровья.

Закарпатье не имеет ни одной вакцины против укусов змей

"По распределению МОЗ область должна получить 44 вакцины, однако сроки их поставки пока не известны", - говорится в сообщении.

С начала этого года на Закарпатье зафиксировано два случая укусов змей, оба в Раховском районе. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, в частности была проведена интенсивная терапия.

В то же время, как сообщают в Областном центре здоровья, за все годы независимости в Закарпатской области не было зафиксировано ни одного летального случая после укуса змей.

"Ежегодно спасатели оказывают помощь гражданам, обращающимся в службу спасения из-за пресмыкающихся. Речь идет о случаях проникновения в жилые помещения, инциденты с туристами и отдыхающим в горах и т.д. Например, приходилось несколько раз оказывать помощь воспитанникам и сотрудникам детского сада, на крыше которого поселились змеи. Пресмыкающихся спасатели забирали от людей и вывозили в среду. В этом году соответствующих обращений еще не было", - рассказала УНН пресс-секретарь в ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Закарпатцы в соцсетях все чаще делятся фотографиями со "встреч" с пресмыкающимися. У домов или во время отдыха местные жители встречали змей, длина которых достигала около 3 метров. Из-за отсутствия информации и знаний о видах змей и их безопасность для людей животных из страха нередко убивали. Это стало поводом для возмущения зоозащитников. По мнению специалистов, на территории Закарпатья отсутствуют виды змей, которые несут смертельную угрозу для людей. В то же время, как отметили в Закарпатском областном центре здоровья, при укусах змей или подозрении на укус необходимо обязательно обратиться к медикам, которые предоставят всю необходимую помощь.

Напомним, пятилетний ребенок во Львовской области пострадала от укуса змеи, вследствие мальчика госпитализировали в реанимацию.

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