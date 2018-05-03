Закарпаття не має жодної вакцини проти укусів змій
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на сьогодні у лікарнях на Закарпатті немає жодної вакцини проти укусів змій. Цю інформацію УНН підтвердили у Закарпатському обласному центрі здоров’я.
"За розподілом МОЗу область має отримати 44 вакцини, однак терміни їх поставки наразі не відомі", - йдеться у повідомленні.
З початку цього року на Закарпатті зафіксовано два випадки укусів змій, обидва у Рахівському районі. Потерпілим було надано необхідну медичну допомогу, зокрема була проведена інтенсивна терапія.
Водночас, як повідомляють в Обласному центрі здоров’я, за всі роки незалежності у Закарпатській області не було зафіксовано жодного летального випадку після укусу змій.
"Щороку рятувальники надають допомогу громадянам, які звертаються до Служби порятунку через плазунів. Йдеться про випадки проникнення у житлові приміщення, інциденти з туристами і відпочивальникам у горах тощо. Наприклад, доводилося кілька разів надавати допомогу вихованцям і співробітникам дитячого садочка, на даху якого оселилися змії. Плазунів рятувальники забирали від людей і вивозили у природне середовище. Цього року відповідних звернень ще не було", - розповіла УНН речниця У ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Закарпатці у соцмережах все частіше діляться світлинами з "зустрічей" із плазунами. Біля осель чи під час відпочинку місцеві мешканці зустрічали змій, довжина яких сягала близько 3 метрів. Через відсутність інформації та знань про види змій і їхню безпечність для людей тварин зі страху нерідко убивали. Це стало приводом для обурення зоозахисників. На переконання фахівців, на території Закарпаття відсутні види змій, які несуть смертельну загрозу для людей. Водночас, як наголосили у Закарпатському обласному центрі здоров’я, при укусах змій чи підозрі на укус необхідно обов’язково звернутися до медиків, які нададуть усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, п’ятирічна дитина у Львівській області постраждала від укусу змії, внаслідок цього хлопчика госпіталізували до реанімації.