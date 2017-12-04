Закарпатца, у которого обнаружили наркотиков на 7 млн ​​грн, взяли под стражу

“Суд удовлетворил обоснованное ходатайство прокуратуры и избрал мукачевцу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца без возможности внесения денежного залога. 28-летнему злоумышленнику по согласованию прокуратуры сегодня было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 и ч.1 ст.345 УК Украины, то есть незаконное хранение особо опасных наркотических средств, в особо крупных размерах с целью сбыта и угроза убийством, в отношении работника правоохранительного органа, в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей”, — отметила В. Попович.

Кроме того, в ходе обыска подозреваемый угрожал убийством работникам Управления противодействия наркопреступности, осуществив два выстрела в их сторону предметом, похожим на пистолет.

В то же время, как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, второго преступника, сбежавшего из дома во время следственных действий, до сих пор разыскивает полиция.

Напомним, 2 декабря, закарпатская полиция совместно с прокуратурой изъяла из квартиры двух жителей Мукачево почти 80 кг наркотиков, стоимость которых на черном рынке может достигать 7 млн гривен.