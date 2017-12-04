Закарпатця, у якого виявили наркотиків на 7 млн грн, взяли під варту

“Суд задовольнив обґрунтоване клопотання прокуратури та обрав мукачівцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці без можливості внесення грошової застави. 28-річному зловмиснику за погодженням прокуратури сьогодні було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 та ч.1 ст.345 КК України, тобто незаконне зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, з метою збуту та погроза вбивством, щодо працівника правоохоронного органу, у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків”, — зазначила В. Попович.

Крім того, у ході обшуку підозрюваний погрожував убивством працівникам Управління протидії наркозлочинності, здійснивши два постріли у їхню сторону предметом, схожим на пістолет.

Водночас, як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, другого злочинця, який втік з помешкання під час слідчих дій, й досі розшукує поліція.

Нагадаємо, 2 грудня, закарпатська поліція разом із прокуратурою вилучила з помешкання двох жителів Мукачева майже 80 кг наркотиків, вартість яких на чорному ринку може сягати 7 мільйонів гривень.