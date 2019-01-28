Закарпатцы заплатили более четверти миллиарда гривен военного сбора
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В 2018 году налогоплательщики Закарпатской области перечислили в государственный бюджет 274,4 млн грн военного сбора. Об этом сообщает ГУ ГФС в Закарпатской области, передает УНН.
"В течение 2018 года закарпатцы оплатили 274,4 млн грн военного сбора для реформирования украинской армии", - говорится в сообщении.
В управлении сообщили, что по сравнению с 2017 годом поступления военного сбора выросли на 59,2 млн грн.
"Жители края, учитывая актуальность назначения этого платежа, ответственно относятся и к начислению и уплате военного сбора", - говорится в сообщении.
В ГФС также напомнили, что военный сбор, который направляется на поддержание обороноспособности украинской армии и установления мира в нашем государстве, введен с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения.
Напомним, ветеран АТО обвинил владельцев столичного футбольного клуба "Динамо" в неуплате около 30 млн грн военного сбора за последние 5 лет. За год динамовцы перечислили в бюджет Украины военного сбора всего лишь в размере около 800 тыс. грн. И это тогда, когда годовые заработки отдельных футболистов клуба составляют ориентировочно 1 млн евро.
Также напомним, что первый президент Украины Леонид Кравчук обещал добиться объяснений от Суркисов по неуплате налогов ФК "Динамо".