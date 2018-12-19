Кравчук звернеться до Суркіса за поясненнями про несплату податків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Перший Президент України Леонід Кравчук, який є акціонером ФК "Динамо" (Київ), не зміг відповісти журналістам на питання щодо несплати податків клубом. Однак, пообіцяв сьогодні ж звернутися з офіційним листом з цього приводу до Ігоря і Григорія Суркісів. Про це політик повідомив на прес-конференції в Києві, передає УНН.
"Я вас прошу мене зрозуміти. Я не є офіційним менеджером київського "Динамо" і не можу знати їх фінансових або податкових інструментів і проблем, які там є. Але я можу вам точно сказати, що вже сьогодні я підпишу (запит - ред.) з цими питаннями (щодо відходу від повного оподаткування - ред.) і передам Григорію Михайловичу Суркісу і Ігорю Михайловичу Сурксіу, щоб вони дали відповідь", - пообіцяв Кравчук.
Нагадаємо, за даними ЗМІ тільки протягом 2017 року, офшорне фінансування ФК "Динамо" становило близько 400 млн грн.
Також, журналісти підрахували, що за рік столичний клуб не доплатив до бюджету понад 180 млн грн податків.
Додамо, що УЄФА вже проінформували про кіпрські офшори "Динамо".