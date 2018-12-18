Оффшорное финансирование ФК “Динамо” составило порядка 400 млн грн - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. За год оффшорные компании Newport Management LTD и Dynamo Kiev (Cyprus) LTD предположительно выплатили сотрудникам ФК “Динамо” (Киев) около 390 млн грн зарплат. Об этом говорится в материале издания “Капитал”, передает УНН.
В частности сообщается, что только за январь-февраль 2017 года Newport Management LTD выплатил динамовцам более 2 млн долл., что эквивалентно почти 65 млн грн.
“Из них 1,3 млн долларов и 645,7 тыс. евро составили заработные платы игроков (58 млн грн), 145,8 тыс. долл. и 39,2 тыс. евро (более 5 млн 250 тыс. грн) — зарплаты тренерского штаба, также 52,6 тыс. долл. и 4,3 тыс. фунтов стерлингов (порядка 1 млн 650 тыс. 500 грн) — заработная плата других сотрудников.
Таким образом, сумма такой "оффшорной финансовой помощи" для выплаты зарплат за год ФК "Динамо" составляет около 390 млн грн”, — говорится в материале.
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При этом указывается, что формально Newport Management LTD не имела отношение к клубу и во всех финансово-отчетных документах позиционировалась как “инвестор” “Динамо” (Киев).
Позже, была создана оффшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) LTD, основателем которой выступил сам ФК “Динамо”.
“Теперь перед УЕФА собственники „бело-синих“ отчитываются, что с офшора их „финансирует“ не неизвестный спонсор, а они же самолично. Однако, такое положение дел и откровенная схема ухода от налогов жестко противоречит украинскому законодательству. Вместо того, чтобы „в белую“ платить игроку в эквиваленте 10 −30 тыс. долларов заработной платы ежемесячно и облагать ее налогом, братья Суркисы платят только 15- 20 тыс. грн. Остальное же, есть подозрение, выплачивается по „кипрской“ схеме”, — отмечается в материале.
Как писал УНН, УЕФА может наказать ФФУ из-за неуплаты налогов “Динамо”.