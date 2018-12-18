Офшорне фінансування ФК "Динамо" становило близько 400 млн грн - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За рік офшорні компанії Newport Management LTD і Dynamo Kiev (Cyprus) LTD, ймовірно, виплатили співробітникам ФК "Динамо" (Київ) близько 390 млн грн зарплат. Про це йдеться в матеріалі видання "Капітал", передає УНН.
Зокрема повідомляється, що тільки за січень-лютий 2017 року Newport Management LTD виплатив динамівцям більше 2 млн дол., що еквівалентно майже 65 млн грн.
“З них 1,3 млн доларів і 645,7 тис. євро становили заробітні плати гравців (58 млн грн), 145,8 тис. дол. і 39,2 тис. євро (понад 5 млн 250 тис. грн) — зарплати тренерського штабу, також 52,6 тис. дол. та 4,3 тис. фунтів стерлінгів (близько 1 млн 650 тис. 500 грн) — заробітна плата інших працівників.
Таким чином, сума такої „офшорної фінансової допомоги“ для виплати зарплат за рік ФК „Динамо“ становить близько 390 млн грн”, — йдеться в матеріалі.
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При цьому вказується, що формально Newport Management LTD не мала відношення до клубу і у всіх фінансово-звітних документах позиціонувалася як “інвестор” “Динамо” (Київ).
Пізніше, була створена офшорна компанія Dynamo Kiev (Cyprus) LTD, засновником якої виступив сам ФК “Динамо”.
“Тепер перед УЄФА власники ”біло-синіх“ звітують, що з офшору їх ”фінансує“ не невідомий спонсор, а вони ж особисто. Однак, такий стан справ і відверта схема відходу від податків жорстко суперечить українському законодавству. Замість того, щоб "в білу" платити гравцеві в еквіваленті 10 −30 тис. доларів заробітної плати щомісяця і оподатковувати її, брати Суркіси платять тільки 15- 20 тис. грн. А решта, є підозра, виплачується за "кіпрською“ схемою”, - наголошується в матеріалі.
Як писав УНН, УЄФА може покарати ФФУ через несплату податків “Динамо”.