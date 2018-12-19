Кравчук обратиться к Суркису за пояснениями о неуплате налогов

“Я вас прошу меня понять. Я не являюсь официальным менеджером киевского "Динамо" и не могу знать их финансовых или налоговых инструментов и проблем, которые там есть. Но я могу вам точно сказать, что уже сегодня я подпишу (запрос — ред.) с этими вопросами (касательно ухода от полного налогообложения - ред.) и передам Григорию Михайловичу Суркису и Игорю Михайловичу Сурксиу, чтобы они дали ответ”, — пообещал Кравчук.

Напомним, по данным СМИ только в течении 2017 года, оффшорное финансирование ФК “Динамо” составило порядка 400 млн грн.

Также, журналисты подсчитали, что за год столичный клуб не доплатил в бюджет более 180 млн грн налогов.

Добавим, что УЕФА уже проинформировали о кипрских оффшорах “Динамо”.