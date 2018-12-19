Кравчук обратиться к Суркису за пояснениями о неуплате налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Первый Президент Украины Леонид Кравчук, который является акционером ФК “Динамо” (Киев) не смог ответить журналистам на вопросы касательно неуплаты налогов клубом. Однако, пообещал сегодня же обратится с официальным письмом по этому поводу к Игорю и Григорию Суркисам. Об этом политик сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает УНН.
“Я вас прошу меня понять. Я не являюсь официальным менеджером киевского "Динамо" и не могу знать их финансовых или налоговых инструментов и проблем, которые там есть. Но я могу вам точно сказать, что уже сегодня я подпишу (запрос — ред.) с этими вопросами (касательно ухода от полного налогообложения - ред.) и передам Григорию Михайловичу Суркису и Игорю Михайловичу Сурксиу, чтобы они дали ответ”, — пообещал Кравчук.
Напомним, по данным СМИ только в течении 2017 года, оффшорное финансирование ФК “Динамо” составило порядка 400 млн грн.
Также, журналисты подсчитали, что за год столичный клуб не доплатил в бюджет более 180 млн грн налогов.
Добавим, что УЕФА уже проинформировали о кипрских оффшорах “Динамо”.