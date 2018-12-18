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Журналисты подсчитали, что “Динамо” не доплатило в бюджет более 180 млн грн налогов

Киев • УНН

 • 10888 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. За год ФК “Динамо” (Киев) не доплатило порядка 183 грн налогов в государственный бюджет Украины. Об этом пишет “Капитал”, передает УНН.

Журналисты подсчитали, что “Динамо” не доплатило в бюджет более 180 млн грн налогов

По данным издания, “Динамо” годами уходит от налогообложения в Украине, используя с этой целью оффшорные компании.

“При этом есть подозрение, что до 2017 года и первые два месяца 2017 года финансирование клуба осуществилось через компанию Newport Management LTD (Кипр).

Фирма формально не имела отношение к клубу и во всех финансово-отчетных документах позиционировалась как „инвестор“ „Динамо“ (Киев). С этого оффшора футболисты и тренерский штаб команды могли получать свои многотысячные (в долларах) заработные платы. В то же время в Украине гонорары игроков показывались в ГФС на уровне всего 15-20 тыс. грн (меньше тысячи долларов) и только с этих мизерных сумм собственники ФК "Динамо" Киев платили налоги”, — говорится в материале.

В частности сообщается, что по итогу 2017 года с зарплат своих игроков “Динамо” уплатило в бюджет Украины НДФЛ в размере 10 млн грн, ЕСВ — в размере 12 млн грн и военного сбора — 830 тыс. грн. Эти данные подтверждают документы, опубликованные на сайте DynamoLeaks, пишет издание.

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Далее журналисты, ссылаясь на документы кипрского оффшора, сообщают, что только за январь-февраль 2017 года Newport Management LTD выплатил динамовцам более 2 млн долл., что эквивалентно почти 65 млн грн.

“Из них 1,3 млн долларов и 645,7 тыс. евро составили заработные платы игроков (58 млн грн), 145,8 тыс. долл. и 39,2 тыс. евро (более 5 млн 250 тыс. грн) — зарплаты тренерского штаба, также 52,6 тыс. долл. и 4,3 тыс. фунтов стерлингов (порядка 1 млн 650 тыс. 500 грн) — заработная плата других сотрудников.

Таким образом, сумма такой „оффшорной финансовой помощи“ для выплаты зарплат за год ФК "Динамо“ составляет около 390 млн грн”, — говорится в материале.

При этом, по данным расследования, с этих сумм НДФЛ, ЕСВ и военный сбор в бюджет страны “Динамо” не платило. “Зарплатным” налогом в размере 22, 8 млн грн были обложены лишь “белые” гонорары игроков и сотрудников клуба в годовом размере 55,6 млн грн, говорится в расследовании журналистов.

“Но реальная цифра заработков игроков "Динамо" выглядит примерно так: 55,6 млн грн + 390 млн грн с оффшора = 445,6 млн грн.

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Следовательно, пишут журналисты, сумма недоплаченных в Украине налогов ФК „Динамо“ (Киев) составляет всего лишь за год и всего лишь с заработных плат может составлять примерно 183 млн грн”, — подчеркивают авторы материала, добавляя, что значительная часть этих налогов была не уплачена собственниками “Динамо” в бюджет Киева, по месту столичной регистрации ФК.

Как писал УНН, суд обязал ГФС провести выемку финансовых документом ФК “Динамо” (Киев).

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