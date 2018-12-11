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Оффшорные схемы “Динамо”: эксперты рассказали о перспективах скандала

Киев • УНН

 • 24793 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Скандал с недоплаченными налогами ФК “Динамо” (Киев) набирает обороты. Проверить клуб на предмет непрозрачного финансирования уже потребовали от Федерации футбола Украины. 

Оффшорные схемы “Динамо”: эксперты рассказали о перспективах скандала

Накануне, в ГФС нашли оффшорную компанию, через которую игрокам “Динамо” выплачивают заработные платы. И хотя официальные заработки сотрудникам клуба декларируются на уровне лишь 18-29 тыс. грн в месяц, вопросов у налоговиков к собственникам футбольной команды по этому поводу не возникло. “Легализацию” схем ухода от налогообложения со стороны столичного “Динамо” прокомментировали представители бизнеса в Украине и другие эксперты.

По словам руководителя Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслана Соболя, оффшорами сегодня никого не удивить. Однако с такими схемами финансирования бизнеса сегодня борется весь мир.

“И мы знаем, что до 2014 года практически все международные инвестиции приходили с Кипра, с Виргинских островов и других оффшорных зон. По сути — возвращались в Украину украинские деньги, которые выводились каким-то образом из страны под видом инвестиций. Америки сегодня никто не открыл: компании, которые пользовались оффшорами, пользуются ими и дальше, насколько это возможно.

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Однако, общемировые тренды говорят, что серые зоны закрываются. С Кипра все тяжелее вывести деньги, Виргинские острова сворачиваются, Каймановы — тоже. Серых зон на планете становится крайне мало. Работать в них, открывать новые счета до сих пор каким-то образом можно, но оттуда деньги развитые экономики уже не принимают. В Европу такие деньги завезти нельзя, в Америку — нельзя.

Украина, кстати, тоже здорово последнее время с этим начинает бороться, отслеживать — что и как происходит, откуда деньги.

Общемировой тренд говорит, что деньги, которые заходят с серых зон, блокируются, проверяются, изымаются доказательства об их происхождении. Завезти деньги оттуда сегодня уже сложно, а завтра станет невозможно, учитывая международный тренд. Это — борьба с „неучтенкой“, с серой и черной наличкой и нелегальным оборот денежных средств на планете”, — рассказал он.

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По словам члена налогового комитета Рады Михаила Головко, с целью минимизации оффшорных схем в финансировании бизнеса, что приводит к уклонению от уплаты налогов, в Украине следует ужесточать законодательство.

“Мы предлагали ряд законопроектов, чтобы ужесточить борьбу с оффшорами: по запрету выводу капитала, в том числе. Мы постоянно говорим о том, что такие оффшорные схемы уничтожают наше государство и нашу экономику путем уклонения от уплаты налогов. Но учитывая то, что власть сегодня не желает этому противостоять — все эти схемы она же и крышует.
По "Динамо“: я понимаю, что клуб, как и любой субъект предпринимательской деятельности, не имеет права уклоняться от налогов. Считаю, что это не правильно, и все должны уважать экономику, наполнять бюджет”, — сказал он.

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Эксперт по вопросам налоговой реформы Реанимационного пакета реформ Михаил Соколов, в свою очередь, отметил, что в Украине сегодня существует несколько способов легальной оптимизации налогообложения. При этом, насколько законно с выплатой заработных плат с полностью подконтрольного оффшора действует ФК “Динамо” следует разбираться детально.

“В этом случае могу сказать только то, что одна из причин, почему средний, малый, неолигархический бизнес настаивал на том, чтобы был принят закон о налоге на выведенный капитал — потому что он бы перекрывал 99% схем по такому выводу денег из Украины без уплаты налогов. Легальный вывод, подчеркиваю.

...Мы же считаем, что все эти схемы, которые позволяют вывести из Украины деньги без соответствующего налогообложения — они все несправедливы и все должны быть перекрыты с принятием закона о налоге на выведенный капитал”, — подчеркнул Соколов.

Напомним, журналисты отмечают, что по предварительным подсчетам, только за период с 2013-го по 2018 год киевское “Динамо” не уплатило около 50 млн долларов налогов в бюджет Украины, в том числе и военного сбора.

Также напомним, ветераны АТО потребовали от президента динамовцев Игоря Суркиса, по-хорошему, уплатить военный сбор в бюджет Украины. Такое требование военных продиктовано тем, что если “Шахтер” по итогам 2017 года уплатил 30 млн грн военного сбора, то ФК “Динамо” (Киев) — только 830 тыс. грн. 

Уточним, что проблемы с налогами могут усложнить для “Динамо” получение прохождения процедуры аттестации на следующий сезон. 

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