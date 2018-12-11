Офшорні схеми "Динамо": експерти розповіли про перспективи скандалу

Напередодні, у ДФС знайшли офшорну компанію, через яку гравцям "Динамо" виплачують заробітні плати. І хоча офіційні заробітки співробітникам клубу декларуються на рівні лише 18-29 тис. грн на місяць, питань у податківців до власників футбольної команди з цього приводу не виникло. "Легалізацію" схем ухилення від оподаткування з боку столичного "Динамо" прокоментували представники бізнесу в Україні та інші експерти.

За словами керівника Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслана Соболя, офшорами сьогодні нікого не здивувати. Однак з такими схемами фінансування бізнесу сьогодні бореться весь світ.

"І ми знаємо, що до 2014 року практично всі міжнародні інвестиції приходили з Кіпру, з Віргінських островів та інших офшорних зон. По суті - поверталися в Україну українські гроші, які виводилися якимось чином з країни під виглядом інвестицій. Америки сьогодні ніхто не відкрив: компанії, які користувалися офшорами, користуються ними і далі, наскільки це можливо.

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Однак, загальносвітові тренди говорять, що сірі зони закриваються. З Кіпру все важче вивести гроші, Віргінські острови згортаються, Кайманові - теж. Сірих зон на планеті стає вкрай мало. Працювати в них, відкривати нові рахунки досі якимось чином можна, але звідти гроші розвинені економіки вже не приймають. До Європи такі гроші завезти не можна, в Америку - не можна.

Україна, до речі, теж серйозно останнім часом з цим починає боротися, відстежувати - що і як відбувається, звідки гроші.

Загальносвітовий тренд говорить, що гроші, які заходять з сірих зон, блокуються, перевіряються, вилучаються докази про їх походження. Завезти гроші звідти сьогодні вже складно, а завтра стане неможливо, враховуючи міжнародний тренд. Це - боротьба з "неврахованим", з сірою і чорною готівкою і нелегальним оборотом грошових коштів на планеті", - розповів він.

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За словами члена податкового комітету Ради Михайла Головка, з метою мінімізації офшорних схем у фінансуванні бізнесу, що призводить до ухилення від сплати податків, в Україні слід посилювати законодавство.

"Ми пропонували низку законопроектів, щоб посилити боротьбу з офшорами: по забороні виведення капіталу, в тому числі. Ми постійно говоримо про те, що такі офшорні схеми знищують нашу державу і нашу економіку шляхом ухилення від сплати податків. Але з огляду на те, що влада сьогодні не бажає цьому протистояти - всі ці схеми вона ж і кришує.

Щодо "Динамо": я розумію, що клуб, як і будь-який суб'єкт підприємницької діяльності, не має права ухилятися від податків. Вважаю, що це не правильно, і всі повинні поважати економіку, наповнювати бюджет", - сказав він.

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Експерт з питань податкової реформи реанімаційного пакету реформ Михайло Соколов, в свою чергу, зазначив, що в Україні сьогодні існує кілька способів легальної оптимізації оподаткування. При цьому, наскільки законно з виплатою заробітних плат з повністю підконтрольного офшору діє ФК "Динамо" слід розбиратися детально.

"У цьому випадку можу сказати тільки те, що одна з причин, чому середній, малий, неолігархічний бізнес наполягав на тому, щоб був прийнятий закон про податок на виведений капітал - тому що він би перекривав 99% схем щодо такого виведення грошей з України без сплати податків. Легального виведення, наголошую.

... Ми ж вважаємо, що всі ці схеми, які дозволяють вивести з України гроші без відповідного оподаткування - вони всі несправедливі і всі повинні бути перекриті з прийняттям закону про податок на виведений капітал", - наголосив Соколов.

Нагадаємо, журналісти відзначають, що за попередніми підрахунками, тільки за період з 2013-го до 2018 рік київське "Динамо" не сплатило близько 50 млн доларів податків до бюджету України, в тому числі і військового збору.

Також нагадаємо, ветерани АТО зажадали від президента динамівців Ігоря Суркіса, по-хорошому, сплатити військовий збір до бюджету України. Така вимога військових продиктована тим, що якщо "Шахтар" за підсумками 2017 року сплатив 30 млн грн військового збору, то ФК "Динамо" (Київ) - тільки 830 тис. грн.

Уточнимо, що проблеми з податками можуть ускладнити для "Динамо" отримання проходження процедури атестації на наступний сезон.