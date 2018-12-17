Оффшорные схемы "Динамо": суд обязал ГФС осуществить выемку финотчетности клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева обязал следователей управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве истребовать документы о финансовых взаиморасчетах между ФК "Динамо" (Киев) и компанией Динамо Киев (Кипр) Лтд. Указанные документы находятся во владении Федерации футбола Украины. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, передает УНН.
В частности, суд обязал ГФС истребовать у ФФУ документы по расчетам по заработной плате с футболистами "Динамо" (Киев), в том числе - через Компанию Динамо Киев (Кипр) Лтд; по трансфертной деятельности динамовцев, в том числе - через Компанию Динамо Киев (Кипр) Лтд, а также по выплатам компенсаций по механизму солидарности игроков столичного ФК, в том числе - через Компанию Динамо Киев (Кипр) Лтд. Указанные документы касаются финдеятельности "Динамо" за последние 6 лет (2012 - 2018 гг).
Отметим, что ФК "Динамо" (Киев) несколько месяцев находится в эпицентре налогового скандала.
По информации военных, ФК "Динамо" уклоняется от уплаты налогов путем декларации минимальных заработных плат футболистов, а также путем финансирования ФК через кипрский оффшор Dynamo Kiev (Cyprus). Наличие последнего подтвердила проверка ГФС.
Однако, налоговики не признали факт наличия оффшора в схеме выплаты заработных плат игрокам "Динамо" нарушением.
Как писал УНН, от УЕФА также требуют проверить налоговые схемы "Динамо".