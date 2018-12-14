УЕФА проинформировали о кипрских оффшорах Динамо

"Отправил письмо Президенту УЕФА Александеру Чеферину в отношении ФК "Динамо" и ФК "Шахтёр", о полученной публично информации о неуплате налогов", - написал Журавлев на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на данные из открытых источников, Журавлев напомнил, что в 2017 году ФК "Динамо" уплатил в бюджет 2,5 млн грн налога на добавленную стоимость. В то же время ФК "Шахтер" перечислил в бюджет 83,7 млн грн НДС.

Он также отметил, что в прошлом году "Динамо" уплатило в бюджет чуть больше 10 млн грн налога на доходы физлиц (20% налог из зарплаты), "Шахтер" - 366,4 млн грн соответствующего налога и 151 тыс. грн налога на доходы предприятий.

"Налог на доходы физлиц включают в себя и отчисления военного сбора. В целом в 2017 году футбольный клуб "Шахтер" уплатил в бюджет 450 млн грн налогов", - написал Журавлев.

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Также президент Федерации футбола Мариуполя проинформировал УЕФА о том, что в целом за 2017 году ФК "Динамо" направил 85 млн грн налогов в бюджет страны. И это - в 5 раз меньше отчислений "Шахтера", отметил Журавлев.

"Насколько мне известно, такая разница обусловлена оффшорными схемами финансирования ФК "Динамо", собственники которого скрывают реальные гонорары своих игроков, декларируя зарплату футболистов на уровне всего 18 тыс. грн в месяц (что составляет около 600 евро), что является абсурдом для клуба уровня "Динамо", который каждый год принимает участие в еврокубках", - подчеркнул Журавлев.

Функционер сообщил УЕФА о том, что Государственная фискальная служба Украина провела проверку "Динамо". ГФС подтвердила, что искусственное занижение отчислений военного сбора клубом происходит через кипрскую компанию Dynamo Kiev (Cyprus) LTD, добавил Журавлев.

"В данном случае усматриваются нарушения правил финансового фэйр-плей, которые заключаются в соотношении собственных и спонсорских трат в финансировании "Динамо" 12% (собственных денег) к 88% (деньги с кипрской оффшорной компании Dynamo Kiev (Cyprus) LTD)", - уточнил он.

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При этом, единственным основателем и собственником кипрской компании является сам ФК "Динамо", который принадлежит братьям Игорю и Григорию Суркисам.

"В связи с вышеизложенным, просим Вас передать это обращение на рассмотрение компетентного комитета УЕФА для проведения проверки по данным фактам и для предоставления оценки деятельности "Динамо" в области соблюдения правил финансового фэйр-плей", - обратился Журавлев к Чеферину.

Напомним, как писал УНН, от ФФУ также потребовали проверить налоговые схемы "Динамо".