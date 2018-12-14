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УЄФА поінформували про кіпрські офшори Динамо

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов звернувся з офіційним листом до президента УЄФА Александера Чеферіна з проханням оцінити діяльність ФК "Динамо" (Київ) у частині ухилення від сплати податків і дотримання правил фінансового "фейр-плей". Копію відповідного листа Журавльов опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

УЄФА поінформували про кіпрські офшори Динамо

"Відправив листа Президенту УЄФА Александеру Чеферіну щодо ФК "Динамо" і ФК "Шахтар", про отриману публічно інформацію про несплату податків", - написав Журавльов на своїй сторінці в Facebook.

Посилаючись на дані з відкритих джерел, Журавльов нагадав, що у 2017 році ФК "Динамо" сплатив до бюджету 2,5 млн грн податку на додану вартість. Водночас ФК "Шахтар" перерахував до бюджету 83,7 млн грн ПДВ.

Він також зазначив, що торік "Динамо" сплатило до бюджету трохи більше 10 млн грн податку на доходи фізосіб (20% податок із зарплати), "Шахтар" - 366,4 млн грн відповідного податку і 151 тис. грн податку на доходи підприємств.

"Податок на доходи фізосіб включають в себе і відрахування військового збору. В цілому в 2017 році футбольний клуб "Шахтар" сплатив до бюджету 450 млн грн податків", - написав Журавльов.

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Також президент Федерації футболу Маріуполя поінформував УЄФА про те, що в цілому за 2017 році ФК "Динамо" направив 85 млн грн податків до бюджету країни. І це - у 5 разів менше відрахувань "Шахтаря", зазначив Журавльов.

"Наскільки мені відомо, така різниця зумовлена офшорними схемами фінансування ФК "Динамо", власники якого приховують реальні гонорари своїх гравців, декларуючи зарплату футболістів на рівні всього 18 тис. грн на місяць (що становить близько 600 євро), що є абсурдом для клубу рівня "Динамо", який щороку бере участь в єврокубках", - підкреслив Журавльов.

Функціонер повідомив УЄФА про те, що Державна фіскальна служба України провела перевірку "Динамо". ДФС підтвердила, що штучне заниження відрахувань військового збору клубом відбувається через кіпрську компанію Dynamo Kiev (Cyprus) LTD, додав Журавльов.

"У цьому випадку вбачаються порушення правил фінансового фейр-плей, які полягають у співвідношенні власних і спонсорських витрат у фінансуванні "Динамо" 12% (власних грошей) до 88% (гроші з кіпрської офшорної компанії Dynamo Kiev (Cyprus) LTD)", - уточнив він.

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При цьому, єдиним засновником і власником кіпрської компанії є сам ФК "Динамо", який належить братам Ігорю та Григорію Суркісам.

"У зв'язку з вищевикладеним, просимо Вас передати це звернення на розгляд компетентного комітету УЄФА для проведення перевірки за цими фактами і для надання оцінки діяльності "Динамо" в області дотримання правил фінансового фейр-плей", - звернувся Журавльов до Чеферіна.

Нагадаємо, як писав УНН, від ФФУ також виступили з вимогою перевірити податкові схеми "Динамо".

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