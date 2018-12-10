От ФФУ потребовали проверить налоговые схемы "Динамо"

"Сегодня 10 декабря в день всемирного футбола, для восстановления справедливости, направил письмо-обращение в комитет с аттестации ФФУ в отношении уплаты налогов и сборов ФК "Динамо" и ФК "Шахтёр", - написал он.

Ссылаясь на данные из открытых источников, Журавлев напомнил, что в 2017 году ФК "Динамо" уплатил в бюджет 2,5 млн грн налога на добавленную стоимость. В то же время ФК "Шахтер" перечислил в бюджет 83,7 млн грн НДС, отметил Президент Федерации футбола Мариуполя.

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Журавлев напомнил, что в прошлом году "Динамо" уплатило в бюджет чуть больше 10 млн грн налога на доходы физлиц (20% налог из зарплаты), "Шахтер" - 366,4 млн грн соответствующего налога.

"В целом, как говорится в письме "Динамо" в адрес Офиса больших налогоплательщиков, клуб в 2017 году уплатил 85 млн грн, что в 5 раз меньше за отчисления "Шахтера", - отметил Журавлев в письме к ФФУ.

Также, по словам Журавлева, в 2017 году "Динамо" уплатило военный сбор в размере 830 тыс. грн. В то же время "Шахтер" направил на нужды армии 30 млн грн соответствующего налога.

"Насколько мне известно, такая разница обусловлена оффшорными схемами финансирования ФК "Динамо", собственники которого скрывают реальные гонорары своих игроков, декларируя зарплату футболистов на уровне всего 18 тыс. грн в месяц (что составляет около 600 евро), что является абсурдом для клуба уровня "Динамо", который каждый год принимает участие в еврокубках", - подчеркнул Журавлев, призывая комитет по аттестации ФФУ провести проверку изложенных фактов.

Кроме этого, Журавлев призвал ФФУ взять во внимание изложенные в письме факты при прохождении ФК "Динамо" процедуры аттестации на следующий сезон.

Rак сообщал УНН, ветераны АТО призвали владельцев ФК "Динамо" добровольно уплатить военный сбор в бюджет Украины в полном объеме. Однако, в ответ на призыв военных, "Суркисы трусливо отмолчались".