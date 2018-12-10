Від ФФУ вимагають перевірити податкові схеми "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов звернувся з офіційним листом до комітету з атестації ФФУ з проханням перевірити ФК "Динамо" (Київ) на предмет ухилення від сплати податків. Копію відповідного листа Журавльов опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 10 грудня, в день всесвітнього футболу, для відновлення справедливості, направив лист-звернення до комітету з атестації ФФУ щодо сплати податків і зборів ФК "Динамо" і ФК "Шахтар", - написав він.
Посилаючись на дані з відкритих джерел, Журавльов нагадав, що в 2017 році ФК "Динамо" сплатив до бюджету 2,5 млн грн податку на додану вартість. У той же час ФК "Шахтар" перерахував до бюджету 83,7 млн грн ПДВ, зазначив Президент Федерації футболу Маріуполя.
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Журавльов нагадав, що в минулому році "Динамо" сплатило до бюджету трохи більше 10 млн грн податку на доходи фізосіб (20% податок із зарплати), "Шахтар" - 366,4 млн грн відповідного податку.
"В цілому, як йдеться у листі "Динамо" на адресу Офісу великих платників податків, клуб у 2017 році сплатив 85 млн грн, що в 5 разів менше за відрахування "Шахтаря", - зазначив Журавльов в листі до ФФУ.
Також, за словами Журавльова, у 2017 році "Динамо" сплатило військовий збір в розмірі 830 тис. грн. У той же час "Шахтар" направив на потреби армії 30 млн грн відповідного податку.
"Наскільки мені відомо, така різниця зумовлена офшорними схемами фінансування ФК "Динамо", власники якого приховують реальні гонорари своїх гравців, декларуючи зарплату футболістів на рівні всього 18 тис. грн на місяць (що становить близько 600 євро), що є абсурдом для клубу рівня "Динамо", який щороку бере участь в єврокубках", - наголосив Журавльов, закликаючи комітет з атестації ФФУ провести перевірку викладених фактів.
Крім цього, Журавльов закликав ФФУ взяти до уваги викладені в листі факти при проходженні ФК "Динамо" процедури атестації на наступний сезон.
Як повідомляв УНН, ветерани АТО закликали власників ФК "Динамо" добровільно сплатити військовий збір до бюджету України в повному обсязі. Однак, у відповідь на заклик військових, "Суркіси боягузливо відмовчалися".