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Офшорні схеми "Динамо": суд зобов'язав ДФС здійснити виїмку фінзвітності клубу

Київ • УНН

 • 12733 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва зобов'язав слідчих управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Києві витребувати документи щодо фінансових взаєморозрахунків між ФК "Динамо" (Київ) та компанією Динамо Київ (Кіпр) Лтд. Вказані документи перебувають у володінні Федерації футболу України. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, передає УНН.

Офшорні схеми "Динамо": суд зобов'язав ДФС здійснити виїмку фінзвітності клубу

Зокрема, суд зобов’язав ДФС витребувати у ФФУ документи щодо розрахунків по заробітній платі з футболістами “Динамо” (Київ), в тому числі — через Компанію Динамо Київ (Кіпр) Лтд; щодо трансфертної діяльності динамівців, в тому числі — через Компанію Динамо Київ (Кіпр) Лтд, а також щодо виплат компенсацій за механізмом солідарності гравців столичного ФК, в тому числі — через Компанію Динамо Київ (Кіпр) Лтд. Вказані документи стосуються фіндіяльності “Динамо” за останні 6 років (2012 — 2018 рр).

Зазначимо, що ФК “Динамо” (Київ) кілька місяців перебуває в епіцентрі податкового скандалу.

За інформацією військових, ФК “Динамо” ухиляється від сплати податків шляхом декларації мінімальних заробітних плат футболістів, а також шляхом фінансування ФК через кіпрський офшор Dynamo Kiev (Cyprus). Наявність останнього підтвердила перевірка ДФС.

Проте, податківці не визнали факт наявності оффшору у схемі виплати заробітних плат гравцям “Динамо” порушенням.

Як писав УНН, від УЄФА також вимагають перевірити податкові схеми “Динамо”

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