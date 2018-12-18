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Журналісти підрахували, що "Динамо" не доплатило до бюджету понад 180 млн грн податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. За рік ФК "Динамо" (Київ) не доплатив близько 183 грн податків до державного бюджету України. Про це пише "Капітал", передає УНН.

Журналісти підрахували, що "Динамо" не доплатило до бюджету понад 180 млн грн податків

За даними видання, "Динамо" роками уникає оподаткування в Україні, використовуючи з цією метою офшорні компанії.

"При цьому є підозра, що до 2017 року і перші два місяці 2017 року фінансування клубу здійснилося через компанію Newport Management LTD (Кіпр).

Фірма формально не мала відношення до клубу і у всіх фінансово-звітних документах позиціонувалася як "інвестор" "Динамо" (Київ). З цього офшору футболісти і тренерський штаб команди могли отримувати свої багатотисячні (в доларах) заробітні плати. У той же час в Україні гонорари гравців показувалися у ДФС на рівні всього 15-20 тис. грн (менше тисячі доларів) і тільки з цих мізерних сум власники ФК "Динамо" Київ платили податки", - йдеться в матеріалі.

Зокрема повідомляється, що за підсумком 2017 року із зарплат своїх гравців "Динамо" сплатило до бюджету України ПДФО в розмірі 10 млн грн, ЄСВ - в розмірі 12 млн грн і військового збору - 830 тис. грн. Ці дані підтверджують документи, опубліковані на сайті DynamoLeaks, пише видання.

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Далі журналісти, посилаючись на документи кіпрського офшору, повідомляють, що тільки за січень-лютий 2017 року Newport Management LTD виплатив динамівцям більше 2 млн дол., що еквівалентно майже 65 млн грн.

"З них 1,3 млн доларів і 645,7 тис. євро становили заробітні плати гравців (58 млн грн), 145,8 тис. дол. і 39,2 тис. євро (понад 5 млн 250 тис. грн) - зарплати тренерського штабу, також 52,6 тис. дол. та 4,3 тис. фунтів стерлінгів (близько 1 млн 650 тис. 500 грн) - заробітна плата інших працівників.

Таким чином, сума такої "офшорної фінансової допомоги" для виплати зарплат за рік ФК "Динамо" становить близько 390 млн грн", - йдеться в матеріалі.

При цьому, за даними розслідування, з цих сум ПДФО, ЄСВ і військовий збір до бюджету країни "Динамо" не платило. "Зарплатним" податком в розмірі 22,8 млн грн були обкладені лише "білі" гонорари гравців і співробітників клубу в річному розмірі 55,6 млн грн, говориться в розслідуванні журналістів.

"Але реальна цифра заробітків гравців "Динамо" виглядає приблизно так: 55,6 млн грн + 390 млн грн з офшору = 445,6 млн грн.

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Отже, пишуть журналісти, сума недоплачених в Україні податків ФК "Динамо" (Київ) становить всього лише за рік і лише з заробітних плат може становити приблизно 183 млн грн", - підкреслюють автори матеріалу, додаючи, що значна частина цих податків була сплачена власниками "Динамо" в бюджет Києва, за місцем столичної реєстрації ФК.

Як писав УНН, суд зобов'язав ДФС провести виїмку фінансових документів ФК "Динамо" (Київ).

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