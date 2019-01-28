Закарпатці сплатили понад чверть мільярда гривень військового збору
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У 2018 році платники податків Закарпатської області перерахували до державного бюджету 274,4 млн грн військового збору. Про це повідомляє ГУ ДФС у Закарпатській області, передає УНН.
“Протягом 2018 року закарпатці сплатили 274,4 млн грн військового збору для реформування української армії", — йдеться у повідомленні.
В управлінні поінформували, що у порівнянні з 2017 роком надходження військового збору зросли на 59,2 млн грн.
"Мешканці краю, враховуючи актуальність призначення цього платежу, відповідально ставляться і до нарахування, і до сплати військового збору", - йдеться у повідомленні.
У ДФС також нагадали, що військовий збір, який спрямовується на підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі, запроваджено із 3 серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5% від об’єкта оподаткування.
Нагадаємо, ветеран АТО звинуватив власників столичного футбольного клубу “Динамо” у несплаті близько 30 млн грн військового збору за останні 5 років. За рік динамівці перерахували до бюджету України військового збору всього лишень у розмірі близько 800 тис. грн. І це тоді, коли річні заробітки окремих футболістів клубу становлять орієнтовно 1 млн євро.
Також нагадаємо, що перший президента України Леонід Кравчук обіцяв домогтися пояснень від Суркісів щодо несплати податків ФК "Динамо".