Закарпатская ОГА обжалует в апелляционном суде решение Львовского админсуда в отношении задержанного леса

"Несмотря на наше ходатайство, суд не привлек Закарпатскую ОГА к рассмотрению дела в качестве третьего лица, и обязал Закарпатскую таможню пропустить вагоны с лесом через границу. На это решение уже готовится апелляция. Коротко о сути дела Закарпатская таможня по моему распоряжению не пропускает лес, который гослесхозы по коррупционным схемам пытаются вывезти за границу, а Госагентство по лесным ресурсам распространяет новость о решении суда, как победу над Закарпатской ОГА. При том, что мы выяснили - зарубежные фирмы, на которые гослесхозы отправляют вроде топливную древесину, на самом деле работают с технической или деловой древесиной. Лес с Украины вывозится за бесценок - 22-24 евро за кубометр, затем перепродается через посреднические структуры по 90-120 евро, а в декларации никогда не указывается конечный покупатель ", - заявил Г.Москаль.

В заявлении также говорится, что Государственное агентство лесных ресурсов подало против Закарпатской ОГА уже 32 иска через задержанную в области древесину, которая направлялась на экспорт.

"Комиссией установлено, что под видом дров часто вывозят деловую древесину, фактическое количество дерева в вагонах не соответствует указанной в декларации. Государство несет огромные убытки, вывоз древесины за границу стимулирует массовую вырубку Карпат. Журналистские расследования показали всей Украине, что так называемый экспорт "топливной древесины" - это афера, лесной оффшор для вымывания денег из государственной казны. Поэтому Закарпатье не вывозит за границу ни одного вагона своего леса и не пропускает вагоны из других регионов. То, что древесина целыми эшелонами вывозится за границу через другие области, Госагентство лесных ресурсов "не замечает", - отмечает в своем заявлении Г.Москаль.

Как ранее сообщал УНН, 3 ноября прокуратура Закарпатья направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц, которые подделывали документы для экспорта леса .