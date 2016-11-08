Закарпатська ОДА оскаржить в апеляційному суді рішення Львівського адмінсуду щодо затриманого лісу

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23547 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 48265 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68754 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139053 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202088 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191392 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211925 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197005 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152434 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153271 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 22377 перегляди

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 21197 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21740 перегляди

росіяни поширюють фейк про нібито вербування молодих людей до лав ЗСУ під час турніру з карате - ЦПД РНБО

2 квітня, 18:09 • 20047 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 20680 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480964 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317426 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379555 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491441 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735569 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124320 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183902 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126683 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161490 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184680 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Закарпатська ОДА оскаржить в апеляційному суді рішення Львівського адмінсуду щодо затриманого лісу

Закарпатська ОДА оскаржить в апеляційному суді рішення Львівського адмінсуду щодо затриманого лісу

Київ • УНН

 • 7539 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Рішення Львівського окружного адміністративного суду щодо 27 вагонів із деревиною, які прямували на експорт, але були затримані Закарпатською митницею ДФС, буде оскаржено в апеляційній інстанції. Про це сьогодні, 8 листопада, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА з посиланням на заяву голови облдержадміністрації Геннадія Москаля, передає УНН.

“Незважаючи на наше клопотання, суд не залучив Закарпатську ОДА до розгляду справи як третю особу, і зобов’язав Закарпатську митницю пропустити вагони з лісом через кордон. На це рішення вже готується апеляція. Коротко про суть справи: Закарпатська митниця за моїм розпорядженням не пропускає ліс, який держлісгоспи за корупційними схемами намагаються вивезти за кордон, а Держагентство з лісових ресурсів розповсюджує новину про рішення суду, як перемогу над Закарпатською ОДА. При тому, що ми з’ясували — закордонні фірми, на які держлісгоспи відправляють начебто паливну деревину, насправді працюють із технічною або діловою деревиною. Ліс із України вивозиться за безцінь — 22-24 євро за кубометр, потім перепродається через посередницькі структури по 90-120 євро, а в декларації ніколи не вказується кінцевий покупець”, — заявив Г.Москаль.

У заяві також йдеться, що Державне агентство лісових ресурсів подало проти Закарпатської ОДА вже 32 позови через затриману в області деревину, яка прямувала на експорт.

“Комісією встановлено, що під виглядом дров часто вивозять ділову деревину, фактична кількість дерева у вагонах не відповідає вказаній у декларації. Держава зазнає величезних збитків, вивезення деревини за кордон стимулює масову вирубку Карпат. Журналістські розслідування показали всій Україні, що так званий експорт “паливної деревини” — це афера, лісовий офшор для вимивання грошей із державної казни. Тому Закарпаття не вивозить за кордон жодного вагону свого лісу й не пропускає вагони з інших регіонів. Те, що деревина цілими ешелонами вивозиться за кордон через інші області, Держагентство лісових ресурсів “не помічає”, — наголошує у своїй заяві Г.Москаль.

Як раніше повідомляв УНН, 3 листопада прокуратура Закарпаття направила до суду обвинувальний акт щодо посадовців, які підробляли документи для експорту лісу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$83,762.20
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30