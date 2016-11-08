Закарпатська ОДА оскаржить в апеляційному суді рішення Львівського адмінсуду щодо затриманого лісу

“Незважаючи на наше клопотання, суд не залучив Закарпатську ОДА до розгляду справи як третю особу, і зобов’язав Закарпатську митницю пропустити вагони з лісом через кордон. На це рішення вже готується апеляція. Коротко про суть справи: Закарпатська митниця за моїм розпорядженням не пропускає ліс, який держлісгоспи за корупційними схемами намагаються вивезти за кордон, а Держагентство з лісових ресурсів розповсюджує новину про рішення суду, як перемогу над Закарпатською ОДА. При тому, що ми з’ясували — закордонні фірми, на які держлісгоспи відправляють начебто паливну деревину, насправді працюють із технічною або діловою деревиною. Ліс із України вивозиться за безцінь — 22-24 євро за кубометр, потім перепродається через посередницькі структури по 90-120 євро, а в декларації ніколи не вказується кінцевий покупець”, — заявив Г.Москаль.

У заяві також йдеться, що Державне агентство лісових ресурсів подало проти Закарпатської ОДА вже 32 позови через затриману в області деревину, яка прямувала на експорт.

“Комісією встановлено, що під виглядом дров часто вивозять ділову деревину, фактична кількість дерева у вагонах не відповідає вказаній у декларації. Держава зазнає величезних збитків, вивезення деревини за кордон стимулює масову вирубку Карпат. Журналістські розслідування показали всій Україні, що так званий експорт “паливної деревини” — це афера, лісовий офшор для вимивання грошей із державної казни. Тому Закарпаття не вивозить за кордон жодного вагону свого лісу й не пропускає вагони з інших регіонів. Те, що деревина цілими ешелонами вивозиться за кордон через інші області, Держагентство лісових ресурсів “не помічає”, — наголошує у своїй заяві Г.Москаль.

Як раніше повідомляв УНН, 3 листопада прокуратура Закарпаття направила до суду обвинувальний акт щодо посадовців, які підробляли документи для експорту лісу.