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Угроза с севера: беларусь перебросит эшелон своей военной техники к границе с Украиной

Киев • УНН

 • 276745 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В белорусский ельск сегодня прибудет эшелон техники с военными. Целью этого мероприятия называют "усиление госграницы". Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", информирует УНН

Цитата

"15 июля на железнодорожной станции "ельск" ожидается прибытие и разгрузка эшелона с военной техникой вс рб. Военные "продолжат усиление охраны Государственной границы в ельском районе". Местных жителей просят "соблюдать покой и не паниковать", – говорится в сообщении.

Детали 

Город ельск находится в гомельской области, которая граничит с некоторыми областями Украины (Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской).

Как отмечается, белорусские военные с начала марта 2022 обеспечивают усиление охраны границы с Украиной. Подразделения выполняют свои задачи на ротационной основе, сменяя друг друга. Таким образом, эшелон, который сегодня ожидается в ельске, – это проведение ротации военных.

Дополнение 

На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии. В настоящее время прямое военное наступление со стороны Беларуси маловероятно.

Признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси не фиксируется. В частности, в приграничных районах проводятся мероприятия по инженерному обустройству. Также ГНСУ фиксирует активное использование средств радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить наблюдение за территорией Беларуси.

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