Угроза с севера: беларусь перебросит эшелон своей военной техники к границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В белорусский ельск сегодня прибудет эшелон техники с военными. Целью этого мероприятия называют "усиление госграницы". Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", информирует УНН.
Цитата
"15 июля на железнодорожной станции "ельск" ожидается прибытие и разгрузка эшелона с военной техникой вс рб. Военные "продолжат усиление охраны Государственной границы в ельском районе". Местных жителей просят "соблюдать покой и не паниковать", – говорится в сообщении.
Детали
Город ельск находится в гомельской области, которая граничит с некоторыми областями Украины (Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской).
Как отмечается, белорусские военные с начала марта 2022 обеспечивают усиление охраны границы с Украиной. Подразделения выполняют свои задачи на ротационной основе, сменяя друг друга. Таким образом, эшелон, который сегодня ожидается в ельске, – это проведение ротации военных.
Дополнение
На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии. В настоящее время прямое военное наступление со стороны Беларуси маловероятно.
Признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси не фиксируется. В частности, в приграничных районах проводятся мероприятия по инженерному обустройству. Также ГНСУ фиксирует активное использование средств радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить наблюдение за территорией Беларуси.