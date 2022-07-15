Загроза з півночі: білорусь перекине ешелон своєї військової техніки до кордону з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. До білоруського єльська сьогодні прибуде ешелон техніки з військовими. Метою цього заходу називають "посилення держкордону". Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує УНН.
Цитата
"15 липня на залізничній станції "єльськ" очікується прибуття та розвантаження ешелону з військовою технікою зс рб. Військові "продовжать посилення охорони Державного кордону в єльському районі". Місцевих мешканців просять "дотримуватися спокою і не панікувати", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Місто єльськ знаходиться в гомельській області, яка межує з деякими областями України (Рівненською, Житомирською, Київською та Чернігівською).
Як зазначається, білоруські військові з початку березня 2022 року забезпечують посилення охорони кордону з Україною. Підрозділи виконують свої завдання на ротаційній основі, змінюючи одне одного. Таким чином, ешелон, який сьогодні очікується у єльську, – це проведення ротації військових.
Доповнення
На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів білоруської армії. Наразі прямий військовий наступ з боку білорусі малоймовірний.
Ознак формування наступальних угруповань на території білорусі не фіксується. Зокрема, у прикордонних районах проводяться заходи з інженерного облаштування. Також ДПСУ фіксує активне використання засобів радіоелектронної боротьби, аби ускладнити спостереження за територією білорусі.