Загроза з півночі: білорусь перекине ешелон своєї військової техніки до кордону з Україною

Цитата

"15 липня на залізничній станції "єльськ" очікується прибуття та розвантаження ешелону з військовою технікою зс рб. Військові "продовжать посилення охорони Державного кордону в єльському районі". Місцевих мешканців просять "дотримуватися спокою і не панікувати", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Місто єльськ знаходиться в гомельській області, яка межує з деякими областями України (Рівненською, Житомирською, Київською та Чернігівською).

Як зазначається, білоруські військові з початку березня 2022 року забезпечують посилення охорони кордону з Україною. Підрозділи виконують свої завдання на ротаційній основі, змінюючи одне одного. Таким чином, ешелон, який сьогодні очікується у єльську, – це проведення ротації військових.

Доповнення

На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів білоруської армії. Наразі прямий військовий наступ з боку білорусі малоймовірний.

Ознак формування наступальних угруповань на території білорусі не фіксується. Зокрема, у прикордонних районах проводяться заходи з інженерного облаштування. Також ДПСУ фіксує активне використання засобів радіоелектронної боротьби, аби ускладнити спостереження за територією білорусі.