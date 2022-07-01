Біля українського кордону перебуває сім батальйонів зс білорусі – розвідка

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“Сьогодні прямої загрози з боку білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій”, – пояснив Скібіцький.

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Але, за його словами, перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

“Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території білорусі", – зазначив Скібіцький.

Доповнення

28 червня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що білорусь тримає на кордоні з Україною до шести батальйонів військових.

Вчора, 30 червня, заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зазначив, що наразі немає ознак формування наступального угруповування з боку білорусі.