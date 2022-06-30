Наразі немає ознак формування групи для наступу з білорусі – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Наразі немає ознак формування наступального угруповування з боку білорусі. Про це під час брифінгу повідомив бригадний генерал, заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає УНН.
Цитата
"Як Головне управління розвідки Міноборони, так й інші структури опікуються цими питаннями та ведуть активний збір інформації, відстежують ситуацію. Ми постійно доводимо інформацію, якою володіємо. На цей час ми можемо оголосити, що ознак створення ударних угруповань (з боку білорусі – ред.) немає", - розповів Громов.
Доповнення
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що кремль продовжує утримувати на білоруській території ракетні та рекетно-зенітні підрозділи, а також літаки оперативно тактичної авіації, які залучаються для завдання ударів по цивільних об'єктах на території України.
Також Мотузяник раніше заявляв, що на кордоні з Україною зменшилася кількість батальйонів білоруської армії – тепер їх менше ніж сім.