Сейчас нет признаков формирования группы для наступления из беларуси – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Сейчас нет признаков формирования наступательной группировки со стороны беларуси. Об этом на брифинге сообщил бригадный генерал, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает УНН.
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"Как Главное управление разведки Минобороны, так и другие структуры занимаются этими вопросами и ведут активный сбор информации, отслеживают ситуацию. Мы постоянно докладываем информацию, которой владеем. Сейчас мы можем объявить, что признаков создания ударных группировок (со стороны беларуси – ред.) нет", - рассказал Громов.
Дополнение
Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщал, что кремль продолжает удерживать на белорусской территории ракетные и рекетно-зенитные подразделения, а также самолеты оперативно-тактической авиации, которые привлекают для ударов по гражданским объектам на территории Украины.
Также Мотузяник раньше заявлял, что на границе с Украиной уменьшилось количество батальонов белорусской армии – теперь их меньше семи.